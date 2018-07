Israelkonflikt: US-Vermittler rufen Hamas zu Gewaltverzicht und Akzeptanz Israels auf

Tel Aviv/GazaDas US-Vermittlungsteam hat die im Gazastreifen herrschende Hamas dazu aufgerufen, der Gewalt abzuschwören und Israels Existenzrecht anzuerkennen. „Seit viel zu langer Zeit taumelt Gaza von einer Krise in die andere“, hieß es in einem Meinungsartikel der Vermittler Jared Kushner und Jason Greenblatt sowie des US-Botschafters in Israel, David Friedman, in der „Washington Post“.