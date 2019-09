Italien: Conte verliert erste Abstimmung mit neuer Regierung

Die neue italienische Mitte-Links-Regierung hat im Abgeordnetenhaus ihre erste Abstimmungsniederlage erlitten. Dabei ging es um die Immunität eines Abgeordneten der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, wie italienische Medien am Donnerstag berichteten. Der Haftantrag der Mailänder Staatsanwaltschaft gegen den der Korruption verdächtigten Parlamentarier Diego Sozzani sei am Mittwoch in geheimer Wahl mit 309 gegen 235 Stimmen abgelehnt worden.