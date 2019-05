Italien: Fünf-Sterne-Chef Di Maio stellt nach Wahlschlappe Vertrauensfrage

RomIn Italien stellt der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, nach den Einbußen bei der Europawahl die Vertrauensfrage. Das Votum finde am Donnerstag über eine Online-Plattform der Partei statt, kündigte der stellvertretende Regierungschef am Mittwoch in einem Eintrag im Fünf-Sterne-Blog an.