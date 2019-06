Italien: Salvini pocht auf Steuersenkungen – und droht mit Rückzug aus der Regierung

Das sind 132 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) und damit weit über der erlaubten Obergrenze von 60 Prozent. Kommt es zum Defizitverfahren, können am Ende milliardenschwere Strafen für Italien stehen. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in Brüssel, ein solches Verfahren müsse vermieden werden. Er hoffe auf gute Gespräche später am Tag mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. „Es ist eine schwierige Situation, aber ich bin zuversichtlich, dass es eine positive Lösung geben wird.“