Italien: Salvini verweigert italienischer Küstenwache Einfahrt mit Migranten

Salvini, der auch Vize-Ministerpräsident ist, hat sich den Kampf gegen den Flüchtlingszustrom auf die Fahnen geschrieben. Er hat bereits mehrfach Schiffen der heimischen Küstenwache die Einfahrt in italienische Häfen verweigert. Für Schlagzeilen hatte zuletzt auch gesorgt, als das von der deutschen Kapitänin Carola Rackete geführte Rettungsschiff „Sea Watch 3“ mit Dutzenden Migranten an Bord gegen den Willen Salvinis in Lampedusa anlegte.