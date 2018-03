Joe Biden über Präsident Trump: „An der Highschool würde ich ihn grün und blau schlagen”

Coral GablesDer frühere US-Vizepräsident Joe Biden (75) hat länger zurückliegende Kommentare von US-Präsident Donald Trump über Frauen scharf kritisiert. „Ein Mann, der am Ende unser Staatschef wurde, hat gesagt: „Ich kann eine Frau überall anfassen und sie wird es mögen““, sagte Biden während einer Rede an der Universität von Miami in Coral Gables zur Bekämpfung von sexueller Gewalt an Hochschulen. „Wenn wir an der High School wären, würde ich ihn hinter die Turnhalle bringen und ihn grün und blau schlagen.“