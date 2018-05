Karel Schwarzenberg: Tschechischer Ex-Minister kritisiert Präsident Zeman – „Arbeitet für fremde Macht“

Der Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März in England mutmaßlich mit einem anderen Stoff aus der Nowitschok-Klasse vergiftet worden. London beschuldigt Russland, hinter dem Anschlag zu stecken. Zemans Äußerungen wurden von Moskau als Beweis für die eigene These angesehen, dass auch andere Länder in der Lage sind, derartige Nervenkampfstoffe herzustellen.