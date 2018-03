Katalonien: Madrid lehnt Ersatz-Kandidaten der Separatisten ab

MadridIm Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens hat auch der Verzicht von Separatisten-Chef Carles Puigdemont auf das Amt des Regionalpräsidenten keine Lösung gebracht. Die Zentralregierung in Madrid lehnte den von Puigdemont vorgeschlagenen Ersatzkandidaten Jordi Sánchez ab. Sánchez sitzt seit mehr als vier Monaten in Untersuchungshaft. Die Justiz wirft ihm „umstürzlerisches Verhalten“ im Zusammenhang mit der Streben nach Unabhängigkeit vor. „Es handelt sich ja um einen Herrn, der im Gefängnis sitzt“, sagte die stellvertretende spanische Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría am späten Donnerstagabend in einem Radiointerview. Notfalls müsse das Verfassungsgericht entscheiden, sagte sie.