Katalonien: Neuer katalanischer Regionalchef beruft Minister in U-Haft ins Kabinett

Puigdemont hält sich in Berlin auf, wo er auf die Entscheidung der deutschen Justiz über seine Auslieferung an Spanien wartet. Er gratulierte Torra in einem Tweet zu seinem neuen Kabinett. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat bereits klar gemacht, dass er die neue katalanische Regierung genau beobachten will und es nicht dulden wird, sollte diese versuchen, die Gesetze zu brechen.