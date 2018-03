Keine Verbindung zum Atomabkommen: EU-Staaten prüfen neue Sanktionen gegen den Iran

Die EU-Staaten prüfen neue Sanktionen gegen den Iran. „Wir sind mit der Rolle des Irans in der Region (...) nicht einverstanden und deshalb (...) halten wir es für notwendig, dass es weitere Reaktionen gibt“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag nach EU-Beratungen in Brüssel.