Kiew: Ukrainische Nationalisten demonstrieren gegen Staatsführung

Die Wirtschaft der Ex-Sowjetrepublik wird seit der Privatisierungswelle in den 1990er Jahren von Oligarchen wie Präsident Petro Poroschenko dominiert. Im März 2019 soll in der Ukraine die nächste Präsidentenwahl stattfinden, bei der auch Poroschenko antreten will. Umfragen zufolge ist seine Beliebtheit in den vergangenen Monaten gesunken.