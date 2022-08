Kiruna Die Erzgrube wächst – und eine Stadt zieht um

Das neue Rathaus ist bereits im neuen Zentrum eröffnet worden: Es ist kreisrund, erinnert entfernt an das Guggenheim-Museum in New York und hat den Namen Kristallen erhalten – der Kristall. Vor dem Bau steht eines der alten Wahrzeichen Kirunas, der Glockenturm, der sich einst auf dem Dach des ursprünglichen Rathauses befunden hatte.