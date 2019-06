Klimaschutz: So ambitioniert ist das Klimaziel von Dänemark

Das Klima war vor der Parlamentswahl am 5. Juni das wichtigste Wahlkampfthema in Dänemark. Die Sozialdemokraten wurden bei der Wahl stärkste Kraft. Frederiksen verhandelt seitdem mit den anderen Parteien über eine mögliche Zusammenarbeit. Sie hatte im Wahlkampf angekündigt, eine Minderheitsregierung anzustreben, die bei den meisten Themen mit dem roten Block der linksgerichteten Parteien SF, RV und Einheitsliste zusammenarbeiten will.