Konflikt in Berg-Karabach Aserbaidschan und Armenien einigen sich auf neue Waffenruhe

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach nehmen Armenien und Aserbaidschan einen neuen Anlauf für eine Feuerpause. In der Nacht zum Sonntag um Mitternacht Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) solle eine „humanitäre Waffenruhe“ in Kraft treten. Das teilten die Außenministerien beider Länder im gleichen Wortlaut am Samstagabend mit.