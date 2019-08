Konjunktur: US-Industrie drosselt Produktion im Juli kräftig

Washington Die US-Industrie hat ihre Produktion im Juli überraschend stark zurückgefahren. Sie stellte 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die US-Notenbank am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Plus von revidiert 0,6 Prozent im Juni. Die gesamte Produktion - zu der auch Versorger und Bergbau beitragen - fiel im Juli um 0,2 Prozent.