Korruptionsbekämpfung: Das erwartet die slowakische Wirtschaft von der neuen Regierung

Vor allem die weit verbreitete Korruption macht der Slowakei seit Jahrzehnten zu schaffen. Bestechung und Vorteilsnahme sind nach Meinung ausländischer Beobachter in dem Land zwischen Österreich und der Ukraine weit verbreitet. Im Osten der Slowakei hat sich die organisierte Kriminalität zudem massiv ausgebreitet. Nach der am Montag vorgelegten Umfrage der Industrie- und Handelskammer ist die Bekämpfung von Korruption und Kriminalität der am schlechtesten bewertete Standortfaktor.