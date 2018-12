Krim-Krise Ukraine stimmt gegen Freundschaftsvertrag mit Russland

KiewDas ukrainische Parlament hat mit deutlicher Mehrheit das Auslaufen des sogenannten Freundschaftsvertrages mit dem Nachbarn Russland bestätigt. 277 Abgeordnete stimmten nach Angaben der Obersten Rada am Donnerstag gegen eine Verlängerung. Nur 20 waren dagegen. Moskau wurde vom Außenministerium in Kiew fristgemäß informiert. Damit wird der Vertrag am 1. April 2019 auslaufen.