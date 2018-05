Kritik an Premier May: Britischer Außenminister nennt Zollpartnerschaft mit der EU „verrückt“

Johnsons Kritik ist ein weiteres Zeichen für die Uneinigkeit im britischen Kabinett über die Beziehungen zur EU nach einem Austritt aus der Union. May möchte nach dem Brexit im Rahmen einer Zollpartnerschaft erreichen, dass Großbritannien künftig für die EU Importzölle für Güter eintreibt, die über das Königreich in die Union transportiert werden. Es gelang ihr vergangene Woche aber nicht, das Kabinett in dieser Frage hinter sich zu bekommen.