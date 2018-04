Kuba: Stabwechsel in Havanna: Miguel Díaz-Canel beerbt Raúl Castro

Zumindest in den ersten Jahren könnte Raúl Castro im Hintergrund weiterhin die Strippen ziehen. Der General hat an wichtigen Schaltstellen der Macht ergebene Offiziere installiert, weite Teile der Wirtschaft werden vom Militär kontrolliert. „Ich gehe davon aus, dass Raúl aus dem Schatten heraus weiter regieren wird“, sagt der regierungskritische Journalist Iván García Quintero. Mindestens bis 2021 will Castro noch Vorsitzender der mächtigen Kommunistischen Partei Kubas bleiben.