Libanon Führende Hafen-Vertreter nach Explosion in Beirut festgenommen

Die internationale Polizeiorganisation Interpol unterstützt die örtlichen Behörden mit Experten. Dabei gehe es unter anderem um die Identifizierung von Opfern, teilte Interpol am Freitagabend in Lyon mit. Interpol werde jegliche Hilfe leisten, die vom Libanon beantragt werde, erklärte Generalsekretär Jürgen Stock. Rettungshelfer suchten in der libanesischen Hauptstadt nach weiteren Überlebenden der Explosion. Interpol ist mit 194 Mitgliedstaaten nach eigenen Angaben die weltweit größte Polizeiorganisation.