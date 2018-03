Löhne: EU einigt sich auf Reform von Arbeitnehmerentsendung

BrüsselDie Europäische Union hat sich auf schärfere Regeln für den Einsatz von Arbeitskräften aus Niedriglohnländern in reicheren EU-Staaten geeinigt. „Im Kern geht es darum, dass gleiche Löhne für gleiche Arbeit am gleichen Ort gezahlt werden“, sagte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Donnerstag. Zu den Details könne sie noch nichts sagen, da die beteiligten EU-Institutionen noch zustimmen müssen.