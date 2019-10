Lohn- und Arbeitnehmerschutz: Streit zwischen EU und Schweiz: Offenbar keine Einigung in Sicht

Mitte 2019 hatte die EU den sogenannten Äquivalenzstatus der Schweizer Börsen auslaufen lassen. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Regulierung war eine Voraussetzung dafür, dass Banken und Vermögensverwalter aus der EU Schweizer Aktien an den Schweizer Börsen handeln durften. Ohne den Äquivalenzstatus drohte den Schweizer Börsen ein massiver Verlust an Handelsvolumen. Doch die Regierung in Bern durchkreuzte die Absicht der EU mit einer Gegenmaßnahme, so dass die Schweizer Börse nun zumindest kurzfristig sogar höhere Volumen verzeichnen dürfte.