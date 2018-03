Matteo Salvini: Italienischer Lega-Chef – „Bin nicht begierig darauf, um jeden Preis eine Regierung einzugehen“

StraßburgDer Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega hat einen Zusammenschluss mit dem politischen Gegner für eine Regierung in Italien ausgeschlossen. „Ich bin sicher nicht begierig darauf, um jeden Preis eine Regierung mit wem auch immer einzugehen“, sagte Matteo Salvini am Dienstag bei einer Pressekonferenz im EU-Parlament in Straßburg.