Mays Rede stößt auf Widerstand: EU weist britischen Brexit-Plan scharf zurück

Die EU hat die britischen Vorstellungen zum Brexit scharf kritisiert. In den neuen Leitlinien der Union warnt Ratspräsident Donald Tusk die britische Premierministerin Theresa May vor den „negativen ökonomischen Konsequenzen“ ihres Handelns, berichtet die „Financial Times“. Die EU habe den Briten mehrfach klar gemacht, dass die neue Partnerschaft deutlich limitierte als eine EU-Mitgliedschaft sein werde. Das Verlassen der Zollunion führe unweigerlich zu Spannungen zwischen EU-27 und Großbritannien, heißt es in den Leitlinien.