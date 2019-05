Medienbericht: China erwägt im Handelsstreit offenbar Exportdrosselung für seltene Erden

Hong KongIm Streit mit der US-Regierung wegen des Netzwerkausrüsters Huawei erwägt China einem Zeitungsbericht zufolge, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen. China prüfe „ernsthaft“, die Ausfuhr dieser für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten benötigten Rohstoffe zu beschränken, berichtete die „China Global Times“ am Dienstag. China könne in Zukunft auch andere Gegenmaßnahmen ergreifen, schrieb Chefredakteur Hu Xijin auf Twitter. Chinas Präsident Xi Jinping selbst hatte unlängst die Seltenen Erden als „wichtige strategische Ressourcen“ bezeichnet. Die Volksrepublik ist der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe.