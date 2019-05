Handelskrieg: Seltene Erden - Chinas mächtige Geheimwaffe

Mit seinen Worten beim Besuch des Unternehmens JL Mag Rare-Earth in der südlichen Provinz Jiangxi am Montag bezog sich Xi den amtlichen Berichten zufolge zwar nicht direkt auf den Handelskrieg. Aber chinesische Nationalisten haben die Marktdominanz bei den Seltenen Erden schon in der Vergangenheit als potenzielle Waffe ins Spiel gebracht. Etwa 30 Prozent der globalen Lagerstätten und fast die gesamte Verarbeitungsindustrie befinden sich in China. Technologie-Konzerne aus aller Welt sind damit stark von Peking abhängig.