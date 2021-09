Medienbericht: Großbritannien will offenbar Sozialversicherungsbeiträge erhöhen

Premierminister Boris Johnson werde in der kommenden Woche die Erhöhung der Beiträge bekanntgeben, so das Blatt. Die Regierung wolle allerdings den Gesamtsteuerbetrag, den eine Person im Laufe ihres Lebens leistet, auf 60.000 (ca. 70.000 Euro) bis 80.000 Pfund (ca. 93.200 Euro) begrenzen, so die Zeitung weiter.