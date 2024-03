„Mein Lieblingsbuch“ Warum Donald Trump jetzt Bibeln verkauft

Ex-US-Präsident Donald Trump ist unter die Bibelverkäufer gegangen. Seine Unterstützer sollten eine „God Bless the USA Bible“ kaufen, schrieb der 77-Jährige, der im November wieder ins Weiße Haus gewählt werden will, am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. „Alle Amerikaner brauchen eine Bibel zu Hause und ich habe viele. Sie ist mein Lieblingsbuch“, versicherte er und wünschte eine „fröhliche Karwoche“. „Wir müssen Amerika wieder zum Beten bringen“ (engl.: Make America pray again), ergänzte er.