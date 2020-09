Menschenrechtsverletzungen : USA erwägen Verbot von Baumwolle aus der chinesischen Region Xinjiang

Die USA erwägen einem Medienbericht zufolge wegen mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen die Einfuhr von Produkten mit Baumwolle aus der Provinz Xinjiang in China zu verbieten. Der genaue Umfang eines entsprechenden Verbotes, das am Dienstag angekündigt werden könnte, sei noch unklar, hießt es in dem Bericht der „New York Times“ am Montag. Es könnten sogar Produkte aus Drittländern betroffen sein, die chinesische Baumwolle aus Xinjiang enthielten, so der Bericht weiter.