Michael Cohen: FBI ermittelt gegen Trumps Anwalt

Das US-Justizministerium will den von AT&T geplanten Kauf von Time Warner für 85 Milliarden Dollar blockieren, da es eine Schmälerung des Wettbewerbs befürchtet. AT&T widersprach, der Fall beschäftigt inzwischen ein Bundesgericht. Schon im Juni könnte ein Urteil fallen. Cohen bekam auch Geld von anderen Unternehmen, die sich Informationen über die Trump-Regierung erhofften. In einer entsprechenden Liste findet sich etwa der Schweizer Pharmariese Novartis, der nach eigenen Angaben 1,2 Milliarden Dollar an den Juristen zahlte.