Michael Hüther Top-Ökonom wirft Politik und Wirtschaft „Naivität im Umgang mit China“ vor

Der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Michael Hüther attestiert deutschen Managern und Politikern, im Umgang mit China „viel zu naiv“ zu sein. Im Interview mit der WirtschaftsWoche sagte er: „Jeder pickt sich doch das heraus, was ihm gerade in den Kram passt.“ Das gelte etwa für einen Konzernchef, der davon schwärme, dass seine Firma in China binnen zehn Tagen eine Baugenehmigung bekommen habe, während es in Deutschland Jahre dauere. „Der Vergleich ist aber absurd“, sagte Hüther. Man könne China nicht zur Maxime für einen Rechtsstaat und eine Demokratie erheben, die zwangsläufig alle berechtigten Interessen berücksichtigen müsse.