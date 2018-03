Michail Saakaschwili: Europa muss stärker gegen Korruption in Ukraine vorgehen

Dies wird die Veränderungen in der Ukraine beschleunigen“, sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Deutschen Welle. „Spielchen mit korrupten Oligarchen“ könnten zwar für bestimmte Finanzinstitute im Westen kurzfristig von Vorteil sein. „Aber letztlich untergräbt das die Glaubwürdigkeit des Westens in der Ukraine.“ Saakaschwili setzt nach eigenen Worten nun auch auf Demonstrationen, um Veränderungen in der Ukraine zu bewirken.