Midterms 2018 Die Zurückweisung

An der Gesetzgebungsfront wird sich auf absehbare Zeit sowieso nicht mehr viel bewegen. Das Misstrauen zwischen Demokraten und Republikanern in Washington ist so enorm, dass an große Reformprojekte angesichts der unterschiedlichen Mehrheiten in den beiden Kongresskammern in den kommenden zwei Jahren nicht zu denken ist.



Für die Wirtschaftspolitik muss das in der aktuellen Situation nicht dramatisch sein. Die Steuerreform ist bereits verabschiedet, die Deregulierungspolitik kann das Weiße Haus auch ohne den Kongress fortsetzen.