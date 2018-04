Militäreinsatz in Syrien: Luftschläge der Westmächte als eindeutige Botschaft an Assad

WashingtonGegen vier Uhr morgens Ortszeit schlugen die ersten Marschflugkörper in Syrien ein. Die Bewohner von Damaskus wachten noch vor dem Frühgebet durch Geräusche von Explosionen auf. Unter anderem trafen die Raketen einen Gebäudekomplex am Stadtrand, in dem das syrische Regime von Bashar al-Assad an Chemiewaffen forschen soll.