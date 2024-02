Militäroffensive in Rafah Merz besucht Israel: Treffen mit Herzog und Netanjahu

12. Februar 2024

21.03.2023, Israel, Jerusalem: Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und Chef der Unions-Bundestagsfraktion,legt bei seinem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz in der Halle des Gedenkens nieder.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz trifft an diesem Montag in Israel unter anderem Staatspräsident Izchak Herzog und Premierminister Benjamin Netanjahu. Derweil plant Israel eine neue Militäroffensive in Rafah.