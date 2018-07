Mohammed bin Salman Deutsche Unternehmer hoffen auf den saudischen Kronprinzen

Jahrzehntelang sind in Saudi-Arabien keine größeren Reformen umgesetzt worden. Der Ölreichtum ernährte eine Tausende Prinzen und deren Familien umfassende königliche Familie und eine satte Gesellschaft. Jegliche anstrengende Arbeit wurde von Gastarbeitern verrichtet, die rund ein Drittel der Bevölkerung bilden. Man lebte in Wohlstand und Isolation zugleich. Für die Reichen seit jeher kein Problem: Sie kauften sich Freiheit, Spaß und Luxusgüter im Urlaub am libanesischen Mittelmeer, in der Schweiz, in München, Paris oder London.