Münchner Sicherheitskonferenz: May will Sicherheitskooperation mit Europa beibehalten

So war es die Premierministerin selbst, die darauf hinwies, dass man gerade in Fragen der inneren und äußeren Sicherheit weiterhin so eng wie möglich mit der Rest-EU zusammenarbeiten wolle. „Wir bleiben der europäischen Sicherheit verpflichtet“, sagte May. Ob beim Europäischen Haftbefehl, der Kooperation bei Europol oder dem Austausch von Sicherheitsdaten – überall pochte die Premierministerin darauf, dass doch am besten alles so bleiben sollte wie es ist. Ihr Hinweis, man müsse natürlich zugleich die britische Souveränität respektieren, klang wie ein Alibi für die Brexiteers zuhause.