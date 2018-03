Myanmar: Was Facebook mit der Vertreibung der Rohingya zu tun hat

Aktivisten kritisieren den Hass auf Facebook in Myanmar schon länger. Doch in ungewöhnlich deutlichen Worten haben sich nun auch die Vereinten Nationen in die Debatte eingeschaltet – und gehen mit dem Sozialen Netzwerk hart ins Gericht. „Ich befürchte, dass Facebook ein Monster geworden ist, und nicht das, was es ursprünglich einmal sein wollte“, sagt Yanghee Lee UN-Ermittlerin in Myanmar.