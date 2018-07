Nach Gerichtsentscheid: Puigdemonts Anwälte ziehen gegen Auslieferung vor Bundesverfassungsgericht

BarcelonaDie Anwälte des katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont wollen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Einspruch gegen den Auslieferungsbeschluss des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) erheben. Das kündigte Anwalt Jaume García-Cuevillas am Donnerstag im Interview des katalanischen Fernsehsenders TV3 an. „Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.“