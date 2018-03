Nach Parlamentswahl Sozialdemokraten werden sich in Italien nicht an neuer Regierung beteiligen

12. März 2018 , aktualisiert 12. März 2018, 18:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach der historischen Wahlniederlage will die Partito Democratico in die Opposition. Eine schnelle Regierungsbildung rückt so in Italien in weite Ferne.