Naher Osten: Palästinenser glauben nicht an Versöhnung von Fatah und Hamas

Tel AvivEine Mehrheit der Palästinenser glaubt nach einer Umfrage nicht mehr an eine Versöhnung der beiden größten Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas. Rund 64 Prozent der Befragten gingen von einem Scheitern des derzeitigen Annäherungsprozesses aus. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik und Meinungsforschung in Ramallah, die am Dienstag veröffentlicht wurde.