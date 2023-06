Nahostkonflikt: US-Außenminister Blinken kritisiert Siedlungsausbau vor Israel-Lobby

US-Außenminister Antony Blinken hat vor einer der bedeutendsten pro-israelischen Lobbygruppen in den USA den Ausbau jüdischer Siedlungen scharf kritisiert. Dies stelle „eindeutig ein Hindernis für den Horizont der Hoffnung dar, den wir anstreben“, sagte Blinken am Montag in einer Rede vor der American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).