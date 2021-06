Netanjahu abgewählt Knappe Mehrheit im Parlament für Israels neue Regierung

Netanjahu sagte in der Sitzung: „Wenn wir in die Opposition gehen müssen, dann tun wir das - bis wir diese gefährliche Regierung stürzen.“ Der 71-Jährige betonte, er sei schon in der Vergangenheit aus der Opposition zurückgekehrt. „We will be back soon“ („Wir kommen bald wieder“), sagte er auf Englisch, auch in Richtung Teherans. Netanjahu gilt als einer der schärfsten Kritiker des Atomabkommens.