Ölkartell Gespräche zwischen Opec und Russland über Ölförderkürzung gescheitert

Schon während der Gespräche hatte es Zweifel an einer Einigung gegeben. Der internationale Richtpreis für ein Barrel fiel um sieben Prozent auf 46,45 Dollar und gab nach dem Scheitern des Treffens weiter nach. Vor dem Virusausbruch im Januar hatte er noch bei 69 Dollar gelegen.



Seit Beginn des Ausbruchs in China ist der Flugverkehr in die Volksrepublik eingebrochen. Die Nachfrage nach Treibstoff in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ging dramatisch zurück, und vielerorts wurde die Produktion stillgelegt, während Millionenstädte abgeriegelt wurden. Weltweit haben große Unternehmen Geschäftsreisen und Zusammenkünfte abgesagt.