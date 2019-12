Ölpreis: „Der Opec-Beschluss wird verpuffen“

Wieso? Immerhin sind auch große Nicht-Opec-Staaten wie Russland mit im Boot.

Ja, aber es wird sehr schwer, das Abkommen in dieser heterogenen Gruppe in der Praxis durchzusetzen. Der aktuelle Kürzungsbeschluss gilt ohnehin nur bis März, dann will man sich erneut zusammensetzen. Einige Länder wie Libyen sind zudem von den Produktionskürzungen ausgenommen. Gerade im ersten Halbjahr 2020 droht dem Markt ein Überangebot, was den Ölpreis drücken wird. Entscheidend wird nun sein, wie sich Saudi-Arabien verhält. Das Land ist in einer Zwickmühle.