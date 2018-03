Ost-Ghuta: UN-Menschenrechtsrat verlangt Untersuchung zu Syrien

GenfDer UN-Menschenrechtsrat hat eine dringende Untersuchung der jüngsten Angriffe und Bombardierungen in der belagerten Rebellenregion Ost-Ghuta in Syrien verlangt. Der Rat verabschiedete bei 14 Enthaltungen mit 29 zu vier Stimmen am Montag eine entsprechende Resolution. Diejenigen, die Menschenrechte verletzt hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, verlangte der Rat.