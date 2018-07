Ostafrika: Somalia und Eritrea nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

Mohamed forderte eine Ende der UN-Sanktionen gegen Eritrea. „Wir rufen dazu auf, dass alle Wirtschaftssanktionen und Embargos, die gegen das Volk von Eritrea verhängt wurden, aufgehoben werden, damit die wirtschaftliche Integration in der Region am Horn von Afrika verwirklicht werden kann“, sagte er am Sonntagabend bei einem vom eritreischen Präsidenten Isaias Afewerki veranstalteten Festessen. Die Sanktionen waren verhängt worden, weil Eritrea verdächtigt wurde, die Extremistengruppe Al-Shabaab in Somalia zu unterstützten. Eritrea hat dies bestritten.