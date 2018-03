Parlamentswahl: Auf Italien wartet eine Hängepartie

Seit Freitag um Mitternacht gilt in Italien Schweigepflicht für politische Äußerungen, wie in anderen Ländern auch. Nur einer hielt sich nicht daran: Silvio Berlusconi tauchte am Samstagmittag überraschend in Neapel auf, zusammen mit seiner jungen Freundin, die von dort ist, und anderen Parteifreunden der Forza Italia, und erklärte den Händlern in den kleinen Geschäften im historischen Zentrum die Vorzüge seiner „Flat-Tax“ für alle, die er verspricht.