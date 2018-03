Parlamentswahl: Italien steht vor einem politischen Patt

Die so gescholtenen 5 Sterne lagen in den letzten Umfragen vor den anderen Parteien. Spitzenkandidat Luigi Di Maio schloss den Wahlkampf am Freitagabend in Rom ab mit dem Ruf „die Zeit der Opposition ist vorbei, es ist Zeit zu regieren“. Der 31-Jährige gibt sich seriös, änderte aber seine Überzeugungen häufig. Ein Referendum über einen Austritt Italiens aus dem Euro sei nur Ultima Ratio, sagte er bei einem Treffen mit Investoren in London, er wolle für Italien bessere Bedingungen herausholen , wo doch Deutschland noch ohne Regierung sei, Frankreichs Präsident Gegenwind verspüre und in Spanien eine Minderheitsregierung sei. Vor nicht einmal drei Jahren riefen die 5 Sterne noch im Netz zum Referendum gegen den Euro auf. Vor alle viele junge Italiener wollen die Bewegung wählen, die der Fernsehkomiker Beppe Grillo 2009 als Protest gegen das Establishment gegründet hatte und die wenig transparent im Netz gesteuert wird. Koalitionen mit anderen Parteien schließen sie aus.