 PD-Vorsitz: Mit Nicola Zingaretti wollen es Italiens Sozialdemokraten mit den Populisten aufnehmen

Die PD setzt darauf, dass der Unmut der Italiener auf die Regierung zunimmt. In Mailand haben am Wochenende zehntausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Sie versammelten sich am Samstag auf dem zentralen Platz vor dem Mailänder Dom, um ein Zeichen gegen „eine Politik der Angst“ und gegen Diskriminierung zu setzen.